عدد أحفاد وحفيدات الملك عبدالعزيز

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): كشف تاريخ آل سعود، عدد أبناء وبنات وأحفاد وحفيدات الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله". كشف تاريخ آل سعود، عدد أبناء وبنات وأحفاد وحفيدات الملك عبدالعزيز آل سعود "رحمه الله". وذكر أن للملك عبدالعزيز "رحمه الله"، 36 ابنًا و27 بنتًا، و263 حفيدًا و253 حفيدة.

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