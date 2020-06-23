شاهد..الممرضة «غزل العنزي» تروي تفاصيل إنقاذها شاباً تعرض لحادث مروري

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): روت الممرضة غزل العنزي تفاصيل إنقاذها شاباً تعرض لحادث مروري قبل يومين أثناء خروجها من المنزل. روت الممرضة غزل العنزي تفاصيل إنقاذها شاباً تعرض لحادث مروري قبل يومين أثناء خروجها من المنزل. وقالت الممرضة خلال برنامج " ياهلا " إنها وجدته مسجى على الأرض يعاني ضعف نبضه، فقامت بعمل الإسعافات الأولية له، ونُقل للمستشفى. وأضافت : وكان هناك شخص واقف وكان يلقنه الشهادة فقط ولم يتصل بالإسعاف دون أن يدري هل إصابته ضعيفة أم كبيرة. وتابعت : وجدت نبض المصاب ضعيف واستجاب للأكسجين لحين وصل الإسعاف.

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