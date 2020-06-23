شكرا لمتابعة خبر عن جمعية حماية المستهلك: 6 شروط يجب توافرها في إعلان المنتج التجميلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أميرة خالد (صدى):

أوضحت جمعية حماية المستهلك الشروط الواجب توافرها في إعلان المنتج التجميلي، داعية إلى تقدم شكوى للهيئة العامة للغذاء والدواء حال كان الإعلان مخالف لتلك الشروط.

وتمثلت هذه الشروط في أن يكون المنتج مدرج لدى هيئة الغذاء والدواء، وألا يحتوي الإعلان الموجه للأطفال على مشاهد عدوانية أو خطيرة.

كما نصت الشروط على أن تكون المعلومات الواردة في الإعلان موثوقة ودقيقة وصادقة يمكن إثباتها، وأن يكون باللغة العربية، ويمكن استخدام لغات أخرى بشرط مطابقتها للمحتوى العربي، وأن تكون صورة وبيانات المنتج المستخدم في الإعلان مطابقة لصورته وبياناته الفعلية، بجانب ألا يحتوى الإعلان عن مشاهد تضلل المستهلك.