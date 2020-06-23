«النقل» تحذر من الجوالات

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى): حذرت وزارة النقل من استخدام الجوال أثناء القيادة من أعلى أسباب الحوادث المرورية في المملكة. حذرت وزارة النقل من استخدام الجوال أثناء القيادة من أعلى أسباب الحوادث المرورية في المملكة. وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " متى توصل ؟ إذا ما انشغلت بجوالك.

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