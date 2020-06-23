شكرا لمتابعة خبر عن طارق الحبيب يُحذر الموظفين من «متلازمة الكوخ» بعد رفع الحظر (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

حذر البروفيسور واستشاري الطب النفسي الدكتور طارق الحبيب، أصحاب الأعمال والمؤسسات من إصابة بعض الموظفين بـ "متلازمة الكوخ"، بعد العودة من حظر التجول.

وأوضح أن المتلازمة لها العديد من الأعراض، وهي أعراض تؤثر عليه سلبًا، بعد انعزاله في المنزل لعدة أسابيع.

وقال الدكتور طارق الحبيب خلال لقاءه ببرنامج "ياهلا"، إن قلة أداء الموظف عن الطبيعي بالنسبة له يُعد أحد أعراض تلك المتلازمة، ويجب التعرض لأشعة الشمس للعلاج من تلك المتلازمة في الصباح الباكر لتجنب الأشعة القوية.

وأضاف أنه يجب على التغذية السليمة للموظف لعلاجه من هذه المتلازمة، مؤكدًا أن الوجبات السريعة تؤدي إلى تنكيس المزاج ولا تُسعد الشخص أو تعالجه.