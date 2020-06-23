شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. طبيب بيطري يقطع مسافات طويلة لإنقاذ الحيوانات والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):يقوم الطبيب البيطري جهاد الخراز، بقطع مسافات طويلة لإسعاف الحيوانات الضالة في القصيم دون مساعدين.
وقال "الخراز" خلال مداخلته عبر برنامج "ياهلا"، إنه" من صغره يُحب الحيوانات ويتعامل معها، وقد أمرنا الله بالعطف عليها وحمايتها؛ لذلك قرر امتهان هذه المهنة " .
وأضاف أنه منذ انتهاء دراسته ويقوم بهذا العمل، فيذهب ليشتري أدوات صحية بنفسه لمعالجة الحيوانات، محذرًا من الحيوانات الضالة التي قد تكون خطرة.
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