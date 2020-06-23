شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الأعشاب التي ترفع المناعة بالتزامن مع تسجيل حالات إصابة بكورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح الدكتور سعد باسلوم، مدير الشؤون الفنية بالمركز الوطني للطب البديل والتكميلي، الأعشاب التي ترفع مناعة، بالتزامن مع استمرار تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا

وأفاد خلال لقائه ببرنامج "الراصد"، بأن هناك أعشاب كثيرة أُجريت عليها بحوث وثبت أنها ترفع المناعة، مضيففًا أن تلك الأعشاب "الحبة السوداء والعسل"، لكن مع الاستخدامات الخاطئة تحدث أعراض جانبية لتناولها وخاصة العسل الذي يكون مغشوشًا في بعض الأحيان.

وأكد أن الممارسات الخاطئة، هو إعطاء أعشاب للمريض وهو يتناول بالفعل أدوية أخرى، لذلك ليس أي عشبة تأخذها هي سليمة وآمنة فعليًا.