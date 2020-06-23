شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات توضح إمكانية استرداد رسوم تأشيره خروج وعودة بعد الإلغاء والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): أوضحت الجوازات، اليوم الثلاثاء، إمكانية استرداد رسوم تآشيره خروج وعودة بعد الإلغاء. أوضحت الجوازات، اليوم الثلاثاء، إمكانية استرداد رسوم تآشيره خروج وعودة بعد الإلغاء. وجاء ذلك ردًا سؤال عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " تضمن "ل يمكن استرداد رسوم تاشيره خروج وهوده بعد الالغاء". وردت الجوازات قائلة : " اهلاً بك، في حال إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، الرسوم غير مستردة. نسعد بتواصلك ".

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