شكرا لمتابعة خبر عن الشثري: قرار الحج يحقق مقاصد الشريعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):أكد المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ دكتور سعد الشثري، على أن القرار المتخذ حول الحج يحقق مقاصد الشريعة.
وأضاف "الشثري" في تصريحات تلفزيونية: " القرار المتخذ حول الحج يحقق مقاصد الشريعة بعدم تعطيل الفريضة، وفي نفس الوقت لم يجعل الحج موسماً لانتشار الوباء".
كانت هذه تفاصيل خبر الشثري: قرار الحج يحقق مقاصد الشريعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.