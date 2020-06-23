شكرا لمتابعة خبر عن الشثري: قرار الحج يحقق مقاصد الشريعة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أكد المستشار في الديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ دكتور سعد الشثري، على أن القرار المتخذ حول الحج يحقق مقاصد الشريعة.

وأضاف "الشثري" في تصريحات تلفزيونية: " القرار المتخذ حول الحج يحقق مقاصد الشريعة بعدم تعطيل الفريضة، وفي نفس الوقت لم يجعل الحج موسماً لانتشار الوباء".