شكرا لمتابعة خبر عن والدة المفقود هاني خرمي تبكي بعد مرور نحو شهر ونصف على فقدانه (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أكد محمد خرمي، شقيق المفقود هاني خرمي الذي فُقد منذ 19 رمضان الماضي، أن شقيقه خرج لشراء بعض الأغراض وغاب، ثم أُغلق هاتفه، ثم وجدنا سيارته وأوراقه الشخصية، وتم فقد التواصل معه تمامًا.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "ياهلا"، أنهم ذهبوا إلى الجهات المعنية صباح اليوم التالي للإبلاغ عن فقدانه، ولم يجد جديد منذ حينها، لكنه ذهب للبحث عنه فوجدوا السيارات وأوراقه الشخصية داخلها على بعد أكثر من 500 متر من البيت.

وأشار إلى أنه يمكن التواصل مع رقمه حال توفر أي معلومة عن شقيقه، وهو 0537636806، مناشدًا خادم الحرمين الشريفين وولي العهد "حفظهما الله" بتكثيف البحث عنه، كما ناشد سمو أمير جازان ونائبه بالنظر العاجل في موضوعنا.

من جانبها، تأثرت والدته بشده وبكت عند الحديث عن ابنها المفقود، قائلة: " أنا بعد هاني ضعت " .