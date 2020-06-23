فيديو قديم يجمع بين الشيخ زايد والأمير سعود الفيصل

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): وثق مقطع فيديو قديم لقاء جمع الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع الأمير سعود الفيصل وعدد من المسؤولين. وثق مقطع فيديو قديم لقاء جمع الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع الأمير سعود الفيصل وعدد من المسؤولين. وأظهر المقطع مقتطفات من مراسم استقبال الشيخ زايد للأمير سعود الفيصل -رحمه الله-، وذلك في عام 1978.

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