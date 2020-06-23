

مكسيكو سيتي 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

ضرب زلزال بقوة 7,5 درجات بمقياس ريختر جنوب المكسيك اليوم أعقبه تحذير من وقوع تسونامي في أمريكا الوسطى.

وأوضح المركز الوطني لرصد الزلازل في المكسيك أن مدينة كروسيسيتا في ولاية أوكساكا جنوب البلاد كانت مركزاً للزلزال دون أن يشير إلى سقوط ضحايا. ميشراً إلى أن سكان أحياء عدة في العاصمة مكسيكو شعروا بالزلزال.

// انتهى //

21:55ت م

0272





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / زلزال بقوة 7,5 درجات يضرب جنوب المكسيك وتحذير من تسونامي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.