السعودية اليوم / رئيس لجنة الحج بمجلس الشيوخ الباكستاني: قرار المملكة بخصوص الحج يؤكد حرصها على سلامة الحجاج



إسلام آباد 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

ثمن رئيس اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الحج بمجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور الدكتور حافظ عبدالكريم بخش الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية

ورأى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم أن القرار يؤكد حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل الظروف غير الطبيعية التي يواجهها العالم بأسره من جراء وباء كورونا.

وقال:إنه قرار حكيم يأتي من قيادة المملكة المعروفة باتخاذ القرارات الحكيمة التي تصب في صالح الإسلام والمسلمين، ويتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويدل على حرص المملكة على الاستمرار في آداء فريضة الحج رغم الظروف الصحية الصعبة.

// انتهى //

21:44ت م

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إسلام آباد 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسثمن رئيس اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الحج بمجلس الشيوخ الباكستاني السيناتور الدكتور حافظ عبدالكريم بخش الخطوة التي اتخذتها المملكة العربية السعودية بإعلانها عن تنظيم حج هذا العام بأعداد محدودة للراغبين في آداء مناسك الحج من الجنسيات المختلفة من الموجودين داخل المملكة في ظل جائحة فيروس كورونا ورأى في تصريح لوكالة الأنباء السعودية اليوم أن القرار يؤكد حرص المملكة على صحة الحجاج وسلامتهم في ظل الظروف غير الطبيعية التي يواجهها العالم بأسره من جراء وباء كورونا.وقال:إنه قرار حكيم يأتي من قيادة المملكة المعروفة باتخاذ القرارات الحكيمة التي تصب في صالح الإسلام والمسلمين، ويتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ويدل على حرص المملكة على الاستمرار في آداء فريضة الحج رغم الظروف الصحية الصعبة.// انتهى //21:44ت م0267

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