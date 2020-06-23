السعودية اليوم / تسارع وتيرة إصابات كورونا في غانا لتصل إلى 14568 حالة مؤكدة



أكرا 2 ذو القعدة1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أعلن مدير عام جهاز الصحة الغاني باتريك كوما أباوجي اليوم، أن البلاد تشهد وتيرة متسارعة للإصابة بفيروس

وأشار إلى أن عدد حالات التعافي من هذا الوباء بلغ 105 حالات، مقابل 95 حالة وفاة.

// انتهى //

21:36ت م

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أكرا 2 ذو القعدة1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأعلن مدير عام جهاز الصحة الغاني باتريك كوما أباوجي اليوم، أن البلاد تشهد وتيرة متسارعة للإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 14568 حالة مؤكدة، بعد تسجيل 414 إصابة جديدة.وأشار إلى أن عدد حالات التعافي من هذا الوباء بلغ 105 حالات، مقابل 95 حالة وفاة.// انتهى //21:36ت م0265

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