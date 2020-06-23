السعودية اليوم / أمانة العاصمة المقدسة تعثر على 24 قطعة أثرية بجوار مقبرة المعلاة



مكة المكرمة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

كشفت أمانة العاصمة المقدسة عن تسليم 24 قطعة أثرية لوزارة السياحة عثر عليها في أثناء قيام مقاول مشروع مواقف السيارات الذكية بالحفر جوار مقبرة المعلاة بمكة المكرمة, وسلمت لجهة الاختصاص بحضور معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص و أمين عام مجلس التنمية السياحية بالعاصمة المقدسة الدكتور هشام بن محمد مدني.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة المهندس رائد بن عبدالله سمرقندي بأن الآثار التي عثر عليها اشتملت على نقوش محفورة وشواهد أثرية قديمة مكتوبة بالخطوط العربية يعود تاريخ أحدها إلى العام ٦٥٥هـ.

وبين أنه جرى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما فيها وزارة السياحة، وسلمت هذه الشواهد لهم بوصفهم الجهة ذات الاختصاص، مؤكداً بأن العمل بمشروع المواقف الذكية مستمر، وذلك بعدما وقفت وزارة السياحة بالتنسيق مع وكالة الخدمات بأمانة العاصمة المقدسة على الموقع لمعاينته

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21:29ت م

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