السعودية اليوم / المعهد الصناعي بالطائف يعلن فتح القبول لبرامجه التدريبية لعام 1442 هـ



الطائف 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أعلن المعهد الصناعي الثانوي بالطائف عن فتح القبول للفصل التدريبي الأول لعام 1442 هـ بعد غدٍ ، في برامج الدبلوم لمدة 6 فصول تدريبية في تخصصات تشغيل الإنتاج ، والتبريد والتكييف ، والحاسب الآلي ، وميكانيكا السيارات .

كما أعلن عن قبول لمدة فصل تدريبي في تخصصي اللحام وسمكرة المركبات ، وميكانيكا هيكل السيارات .

وأوضح المعهد ، أن من المميزات منح المتدرب خلال مدة التدريب مكافاة شهرية ، وفرصا وظيفية في القطاعين الحكومي والأهلي ، وأولوية في القبول في الكليات التقنية ، بالإضافة إلى الحصول على دعم لمشروع الخريج يصل إلى 300 ألف ريال من معهد ريادة الأعمال ، علماً أن آخر موعد للقبول في الـ 17 من ذي القعدة الجاري .

// انتهى //

21:24ت م

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