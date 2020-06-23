السعودية اليوم / التجارة بمكة المكرمة تقدم خدماتها للعملاء وسط منظومة من الإجراءات الاحترازية



جدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

قدمت وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للعملاء مع العودة للحياة الطبيعية ، وسط منظومة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي

وسجل العملاء تقيدهم بالاشتراطات الوقائية طبقاً لـ "البروتوكولات" الصادرة من وزارة الصحة للقطاع العام ، حيث شملت توفير الفحص البصري بمداخل مقر الوزارة وتطبيق التعليمات الصحية ووضع الملصقات الإرشادية التي تساعد على الالتزام بالتباعد الجسدي .

وحرصت الوزارة على توفير بيئة العمل الآمنة لحماية الموظفين وعملاء الوزارة وزوارها ، مشددة على ضرورة التقيد بنصائح وتوجيهات الجهات ذات العلاقة ، مؤكدة استمرارها في تقديم جميع خدماتها للعملاء "عن بُعْد" لمن رغب بإنجاز خدماته إلكترونياً ، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وصحتهم .

// انتهى //

21:18ت م

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جدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسقدمت وزارة التجارة بمنطقة مكة المكرمة خدماتها للعملاء مع العودة للحياة الطبيعية ، وسط منظومة الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" .وسجل العملاء تقيدهم بالاشتراطات الوقائية طبقاً لـ "البروتوكولات" الصادرة من وزارة الصحة للقطاع العام ، حيث شملت توفير الفحص البصري بمداخل مقر الوزارة وتطبيق التعليمات الصحية ووضع الملصقات الإرشادية التي تساعد على الالتزام بالتباعد الجسدي .وحرصت الوزارة على توفير بيئة العمل الآمنة لحماية الموظفين وعملاء الوزارة وزوارها ، مشددة على ضرورة التقيد بنصائح وتوجيهات الجهات ذات العلاقة ، مؤكدة استمرارها في تقديم جميع خدماتها للعملاء "عن بُعْد" لمن رغب بإنجاز خدماته إلكترونياً ، وذلك حفاظاً على سلامة الجميع وصحتهم .// انتهى //21:18ت م0259

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