السعودية اليوم / أمانة محافظة جدة تقف على تطبيق الإجراءات الإحترازية في محال الحلاقة الرجالية وصوالين التجميل النسائية



جدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

وقفت أمانة محافظة جدة خلال جولاتها الرقابية التفتيشية اليوم, على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للحد من تفشي

وتسعى الأمانة عبر هذه الجولات الرقابية التفتيشية لرفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات والوقائية المعتمدة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين .

وضبطت خلال هذه الجولات عدد من المخالفات للمنشآت الغير ملتزمة بالبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها، حيث تمثلت المخالفات في عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني في مستوى النظافة العامة .

// انتهى //

21:18ت م

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جدة 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسوقفت أمانة محافظة جدة خلال جولاتها الرقابية التفتيشية اليوم, على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وذلك محال الحلاقة الرجالية وصوالين التجميل النسائية .وتسعى الأمانة عبر هذه الجولات الرقابية التفتيشية لرفع المستوى الصحي وتثقيف العاملين والتأكد من تطبيق البروتوكولات والإجراءات والوقائية المعتمدة حفاظاً على صحة المواطنين والمقيمين .وضبطت خلال هذه الجولات عدد من المخالفات للمنشآت الغير ملتزمة بالبروتوكولات والإجراءات الوقائية المنصوص عليها، حيث تمثلت المخالفات في عدم وجود شهادات صحية للعاملين وتدني في مستوى النظافة العامة .// انتهى //21:18ت م0258

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