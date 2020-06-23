

عمّان 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

أكد مدير عام دائرة الحج و العمرة في وزارة الأوقاف الأردنية المهندس مجدي البطوش، أهمية قرار المملكة العربية

وأوضح في بيان صحفي، أن صحة وسلامة المواطنين والزوار أولوية لدى المملكة، وأن الأردن يقدر قرارها الحكيم الذي يجنب المسلمين الأخطار، وهو ما يعزز مبدأ المملكة العربية السعودية والتأكيد على أن الإنسان وسلامته أولاً.

// انتهى //

21:18ت م

0257



عمّان 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسأكد مدير عام دائرة الحج و العمرة في وزارة الأوقاف الأردنية المهندس مجدي البطوش، أهمية قرار المملكة العربية السعودية وحرصها على عدم تفشي وباء فيروس كورونا المستجد الذي من الممكن أن يصيب الآلاف من حجاج بيت الله الحرام في حال فتحت السلطات السعودية الحج لدول العالم.وأوضح في بيان صحفي، أن صحة وسلامة المواطنين والزوار أولوية لدى المملكة، وأن الأردن يقدر قرارها الحكيم الذي يجنب المسلمين الأخطار، وهو ما يعزز مبدأ المملكة العربية السعودية والتأكيد على أن الإنسان وسلامته أولاً.// انتهى //21:18ت م0257

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مدير الحج والعمرة في الأردن: قرار المملكة بشأن حج هذا العام يجنب المسلمين الأخطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.