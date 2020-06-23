رياضي / ممرات المشاة بمحافظة الطائف تشهد إقبال ممارسي رياضة المشي



الطائف 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

شهدت ممرات المشاة بمحافظة الطائف إقبال ممارسي ومحبي

وعملت أمانة محافظة الطائف على تهيئة هذه الممرات والاهتمام بصيانة مرافقها والأدوات

وأكد عدد من مرتادي هذه الممرات على تقيدهم بجميع الإجراءات الاحترازية أثناء مزاولة المشي والمحافظة على النظافة والتعقيم بشكل مستمر، إضافة إلى تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة من حيث لبس الكمام والتباعد الجسدي في الأماكن العامة ونحوها.

// انتهى //

21:17ت م

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الطائف 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسشهدت ممرات المشاة بمحافظة الطائف إقبال ممارسي ومحبي رياضة المشي, وسط وعي كامل بالتزام الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" تزامناً مع العودة الطبيعية للحياة تحت شعار " نعود بحذر" في استشعارٍ للمسؤولية المجتمعية تجاه مختلف التدابير.وعملت أمانة محافظة الطائف على تهيئة هذه الممرات والاهتمام بصيانة مرافقها والأدوات الرياضية ، لإبقائها كواجهة حضارية وجمالية للمحافظة، متاحة للمواطنين والمقيمين.وأكد عدد من مرتادي هذه الممرات على تقيدهم بجميع الإجراءات الاحترازية أثناء مزاولة المشي والمحافظة على النظافة والتعقيم بشكل مستمر، إضافة إلى تطبيق التعليمات الصادرة من وزارة الصحة من حيث لبس الكمام والتباعد الجسدي في الأماكن العامة ونحوها.// انتهى //21:17ت م0255

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