السعودية اليوم / 10 آلاف فحص يجريها مشروع الفحص الشامل الموسّع بصحة الشرقية



الدمام 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

يبدأ مشروع الفحص الشامل الموسّع بالدمام "مركز تأكد"، لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين، التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بعد غدٍ العمل بنظام الورديتين "صباح ومساء" يستهدف من خلالها إجراء 2304 فحوصات يومياً ويستمر في زيادة المستهدف اليومي إلى أن يصل لـ 3500 يومياً، للتأكد من سلامتهم من إصابة

وأوضحت المديرية، أن عدد المسحات التي أجراها المركز من بداية المشروع بلغ 10 آلاف عيّنة، بمعدّل يومي يصل إلى 1792 عيّنة، منذ انطلاق المشروع، وبلغ عدد الطواقم الطبية والإدارية 40 شخصاً يعملون في استقبال الأفراد وتسجيل بياناتهم اللازمة لأخذ عينات الفحص، من أجل فحصهم من سياراتهم دون مغادرتها وفق إجراءات احترازيّة مكثّفة، حيث يستغرق زمن إجراء العيّنة حوالي 5 دقائق، وتظهر نتيجتها ما بين 3 إلى 4 أيام من تاريخ أخذ العيّنة، مؤكدةً حرصها على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، ضمن تدابير وإجراءات اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.

يذكر أن فريق العمل بصحة الشرقية جهز مراكز الفحص وفقاً لأعلى المعايير بالتعاون والتنسيق مع شركاء إستراتيجيين للمشروع، وبدأ في استقبال المواطنين والمقيمين لأخذ عينات من أجل الفحص بشكل مجاني، في مساحة متّسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة، لمنع حدوث الزحام، والتجمعات، واشترطت على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق من خلال تطبيق "صحتي"، على أن تصل نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتف المراجعين، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.

// انتهى //

21:16ت م

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الدمام 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسيبدأ مشروع الفحص الشامل الموسّع بالدمام "مركز تأكد"، لفحص الأفراد من المواطنين والمقيمين، التابع للمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، بعد غدٍ العمل بنظام الورديتين "صباح ومساء" يستهدف من خلالها إجراء 2304 فحوصات يومياً ويستمر في زيادة المستهدف اليومي إلى أن يصل لـ 3500 يومياً، للتأكد من سلامتهم من إصابة فيروس كورونا المستجد.وأوضحت المديرية، أن عدد المسحات التي أجراها المركز من بداية المشروع بلغ 10 آلاف عيّنة، بمعدّل يومي يصل إلى 1792 عيّنة، منذ انطلاق المشروع، وبلغ عدد الطواقم الطبية والإدارية 40 شخصاً يعملون في استقبال الأفراد وتسجيل بياناتهم اللازمة لأخذ عينات الفحص، من أجل فحصهم من سياراتهم دون مغادرتها وفق إجراءات احترازيّة مكثّفة، حيث يستغرق زمن إجراء العيّنة حوالي 5 دقائق، وتظهر نتيجتها ما بين 3 إلى 4 أيام من تاريخ أخذ العيّنة، مؤكدةً حرصها على سلامة أفراد المجتمع، والاطمئنان على صحتهم، ضمن تدابير وإجراءات اتخذتها وزارة الصحة للحد من انتشار الفيروس.يذكر أن فريق العمل بصحة الشرقية جهز مراكز الفحص وفقاً لأعلى المعايير بالتعاون والتنسيق مع شركاء إستراتيجيين للمشروع، وبدأ في استقبال المواطنين والمقيمين لأخذ عينات من أجل الفحص بشكل مجاني، في مساحة متّسعة وكافية لاستيعاب عدد كبير من الأفراد وفق تخطيط لدخول السيارات وخروجها بطريقة صحيحة وآمنة، لمنع حدوث الزحام، والتجمعات، واشترطت على الراغبين في إجراء الفحص حجز موعد مسبق من خلال تطبيق "صحتي"، على أن تصل نتائج الفحص عبر رسائل نصية على هواتف المراجعين، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن المرحلة الثالثة من الفحص الموسع للكشف عن حالات الإصابة بفيروس كورونا والحد من انتشاره.// انتهى //21:16ت م0254

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