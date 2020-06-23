السعودية اليوم / شواطئ الوجه تنتعش بالزوار وسط التزام بالإجراءات الوقائية



الوجه 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

شهدت شواطئ محافظة الوجه إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين وزائري المحافظة ، وسط التزام من الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة الصادرة من الجهات المعنية ، للحد من انتشار و تفشي

عدسة " واس " واكبت استمتاع الجميع بالشواطئ المميزة التي تشتهر بها محافظه الوجه وممارستهم مختلف الأنشطة ، وذلك بالتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها .

// انتهى //

21:07ت م

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الوجه 02 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسشهدت شواطئ محافظة الوجه إقبالاً كبيراً من المواطنين والمقيمين وزائري المحافظة ، وسط التزام من الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية كافة الصادرة من الجهات المعنية ، للحد من انتشار و تفشي فيروس كورونا المستجد عدسة " واس " واكبت استمتاع الجميع بالشواطئ المميزة التي تشتهر بها محافظه الوجه وممارستهم مختلف الأنشطة ، وذلك بالتزامن مع عودة الحياة إلى طبيعتها .// انتهى //21:07ت م0253

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