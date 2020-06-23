السعودية اليوم / المغرب تسجل 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا



الرباط 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واس

سجلت المغرب 172 إصابة جديدة بفيروس

وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات استقر عند 214 وفاة بعد عدم الإعلان عن تسجيل أية وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8407 بعد تعافي 41 شخصا آخرين، أما الحالات الحرجة فوصلت إلى 14 حالة.

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21:04ت م

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الرباط 2 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 23 يونيو 2020 م واسسجلت المغرب 172 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 10344.وقالت وزارة الصحة المغربية اليوم: إن عدد الوفيات استقر عند 214 وفاة بعد عدم الإعلان عن تسجيل أية وفاة جديدة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 8407 بعد تعافي 41 شخصا آخرين، أما الحالات الحرجة فوصلت إلى 14 حالة.// انتهى //21:04ت م0251

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