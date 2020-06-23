اخبار السعوديه

الجبير يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الألماني

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الألماني والان نبدء بالتفاصيل

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميجيل برجر.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لبحث التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الجبير يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا