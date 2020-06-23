شكرا لقرائتكم خبر عن الجبير يبحث المستجدات الإقليمية والدولية مع نظيره الألماني والان نبدء بالتفاصيل

تلقى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، اتصالاً هاتفياً، اليوم، من وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية ميجيل برجر.

وتم خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، ومجالات التعاون المشترك، إضافة لبحث التطورات والمستجدات الإقليمية والدولية، والتحديات التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.