ميناء الملك عبدالله.. قصة نجاح سعودية عمرها 5 سنوات

تسير خطة أعمال تطوير ميناء الملك عبدالله بالسعودية، بخطى ثابتة ورؤية واضحة ليصبح أحد الموانئ الرائدة في العالم، بعد امتلاكه بنية تحتية ضخمة، وأحدث المعدات، ليقدم للعملاء الدعم اللوجستي الذي يمكنهم من تحقيق النمو المنشود .

يقع ميناء الملك عبدالله على ساحل البحر الأحمر بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية، في موقع استراتيجي على أحد أهم طرق الشحن البحري العالمي، مما يجعله حلقة الوصل المثالية بين قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وكذلك مع قارات العالم الأخرى.

وأصبح الميناء ثاني أكبر ميناء حاويات في السعودية خلال 5 سنوات من بدء عملياته التشغيلية، كما ارتفعت طاقته الإنتاجية السنوية إلى 5.5 مليون حاوية قياسية.

واستقبل ميناء الملك عبدالله خلال الأسبوع الماضي 3 سفن حاويات عملاقة هي: MSC Gulsun، وMSC Mia، وMSC Sixin، في رحلتها الأولى إلى المملكة العربية السعودية.

وقام الميناء بتقديم خدمات المناولة للسفن المصنّفة من أكبر سفن الحاويات في العالم بكفاءة بالاستفادة من البنية التحتية الضخمة، وأحدث المعدات ذات السعة العالية التي يتميز بها الميناء.

وتُصنف سفن الحاويات الفائقة الضخامة ضمن فئة سفن الحاويات الأكبر في العالم، حيث تتمتع MSC Gulsun وMSC Mia بقدرة استيعابية تبلغ 23.756 ألف حاوية قياسية وغاطس 16.5 متر، فيما تبلغ سعة سفينة الحاويات MSC Sixin نحو 23.656 ألف حاوية قياسية، بغاطس 16.5 متر.

وصُممت تلك السفن العملاقة الثلاث وفق معايير بيئية صارمة بما يسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بدرجة كبيرة لكل حاوية يتم نقلها، مقارنة بمتوسط الانبعاثات من سفن الحاويات العاملة حالياً.

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ويعد وصول 3 سفن ضخمة في أسبوع واحد دلالة واضحة على قدرة ميناء الملك عبدالله على استقبال وتوفير خدمات المناولة لسفن الحاويات العملاقة بالاستفادة من أرصفته العميقة 18 متراً، التي تصنف من بين الأعمق في العالم، والأعمق على ساحل البحر الأحمر.

كما استقبل الميناء خلال الفترة نفسها أيضاً سفينة الحاويات ميرسك هافانا التي يبلغ عمق غاطسها 16.4 متر.

وأثبت ميناء الملك عبدالله، بفضل البنية التحتية المتطورة ومعدات المناولة والقاطرات البحرية الحديثة ومرافق التخزين الضخمة التي يتميز بها، جدارته في استقبال وخدمة السفن بهذا الحجم بكفاءة عالية.

ويقدم الميناء أعلى مستوى من الإنتاجية والكفاءة بمتوسط سرعة دوران السفينة أقل من 15 ساعة، خاصة أن الميناء مجهز بأكبر الرافعات في العالم وأكثرها تطوراً من حيث التقنيات، وتتميز بقدرة رفع تصل إلى 65 طنا، مما يتيح لها مناولة 25 صفاً من الحاويات.

ويأتي استقبال الميناء لسفينتي الشحن العملاقتين كإنجاز بارز يؤكد تحول الميناء إلى مركز رئيسي للتجارة العالمية من خلال مسار الشحن الرئيسي بين الشرق والغرب.

ويعد ميناء الملك عبدالله، الذي تعود ملكيته لشركة تطوير الموانئ، أول ميناء في المنطقة يمتلكه ويطوره ويديره القطاع الخاص بالكامل.

وسبق أن تم تصنيفه كأسرع موانئ الحاويات نمواً ضمن قائمة أكبر 100 ميناء في العالم بعد أقل من 4 سنوات على بدء عملياته التشغيلية، في حين تعمل بالميناء 10 من أكبر الخطوط الملاحية التي تقدم خدماتها المتكاملة للمصدرين والمستوردين.

