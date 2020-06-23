- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم السودان يساند المملكة بتحديد إقامة الحج بأعداد محدودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
السودان يساند المملكة بتحديد إقامة الحج بأعداد محدودة
عبر بيان صادر عن الشؤون الدينية اليوم
متابعات الخليج 365- الرياض
أكدت وزارة الشؤون الدينية بجمهورية السودان، أن قرار وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية المتضمن إقامة حج هذا العام 1441هـ بأعداد محدودة للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة يهدف إلى تحقيق الأمن الصحي في مواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضح بيان صادر عن الشؤون الدينية اليوم أن قرار المملكة يراعي سلامة الحجيج من فيروس كورونا، وأن السودان يؤيد ويتفهم دواعي ومبررات القرار الذي أصدرته المملكة من أجل الحفاظ على الأرواح في ظل انتشار جائحة كورونا التي عمّت العالم.
وثمنت الوزارة الجهود التي بذلتها المملكة في سبيل رعاية المعتمرين السودانيين العالقين، معربة عن أملها في أن تسهم التدابير الصحية المتخذة في عودة الأوضاع إلى طبيعتها، وتستقبل بلاد الحرمين الشريفين الحجاج والمعتمرين في القريب العاجل بإذن الله.
وكانت وزارة الحج السعودية قد أعلنت عن أن إقامة فريضة الحج لهذا العام ستكون مقتصرة على من هم داخل السعودية فقط من الراغبين، مواطنين ومقيمين؛ وذلك جراء الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم جراء جائحة كورونا.
السعودية أكدت أن القرار يأتي حرصًا على إقامة الحج بشكل آمن صحيًّا، وأن القرار يأتي حرصًا على سلامة قاصدي الحرمين الشريفين.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر السودان يساند المملكة بتحديد إقامة الحج بأعداد محدودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.