ميليشيا الحوثي .. خبتم وخابت مساعيكم

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - الرياض

خبتم وخابت مساعيكم، جملة لخصت موقف ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، والتي تحاول أن تستهدف المملكة ليل نهار بصواريخ الموت وطائرات الظلام المفخخة، ولكن تقف لها دفاعات التحالف العربي لإعادة الشرعية في اليمن والقوات السعودية بالمرصاد، لتصد الهجمات وترد بالضربات الحاسمة.

صواريخ وطائرات مفخخة:

وكان آخر محاولات الاستهداف الذي وقع صباح اليوم الثلاثاء، وذلك حين تمكنت قوات التحالف من اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية من صنعاء باتجاه مدينة الرياض في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين، لتستمر الميليشيا في محاولاتها الفاشلة في استهداف الأعيان المدنية والمدنيين والمحمية بموجب القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار بطريقة متعمدة، حيث يمكن الاطلاع على الخبر عبر الرابط هنا.

اعتداء آثم:

ويعد هذا الاعتداء الآثم هو امتدادًا للمحاولات العدائية والإرهابية المستمرة، والتي كان آخرها مساء أمس وفجر اليوم بإطلاق 8 طائرات بدون طيار مفخخة و3 صواريخ باليستية باتجاه المملكة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية، والتي تم التصدي لها وإفشالها من قبل القوات المشتركة للتحالف، وقبل استهداف الرياض بساعات صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف، بأن الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران قامت مساء يوم الاثنين الموافق 22 يونيو 2020م بإطلاق 8 طائرات بدون طيار (مفخخة) لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة، وقد تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها.

كما أطلقت الميليشيا الحوثية الإرهابية في صباح اليوم الثلاثاء 3 صواريخ باليستية من محافظة صعدة باتجاه المملكة، حيث تمكنت القوات المشتركة للتحالف من اعتراض صاروخين باليستيين باتجاه مدينة نجران وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جيزان، ويمكن الاطلاع على خبر التحالف عبر الرابط هنا

وتستهدف هذه المحاولات الإرهابية وما سبقها من محاولات المدنيين الأبرياء والأعيان المدنية وكذلك التجمعات السكانية والتي تهدد حياة المئات من المدنيين بطريقة متعمدة وممنهجة، وتتعمد إيقاع الأضرار العالية بصفوف المدنيين باستخدام الطائرات بدون طيار والتي تحمل المواد المتفجرة، مما يعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية ومخالفًا للأعراف والقيم السماوية والإنسانية وهو ما يستدعى تدخلًا دوليًّا لوقف دعم إيران للميليشيا وتقييد القوة الحوثية الإرهابية.

إشادة ببطولة جنود المملكة:

وأثبتت قوات الدفاع الجوي السعودية كفاءتها وقدرتها على حماية أجواء المنطقة واقتناص مقذوفات الحوثيين اليائسة والبائسة التي تستهدف الأعيان المدنية في عدوان ممنهج ومتعمد يدل على فشل الميليشيا الإرهابية في الميدان، وتبحث عن انتصارات وهمية من خلال توجيه طائراتها المسيرة وصواريخها الباليستية نحو الأعيان المدنية لكن أيًّا منها لم يحقق أهدافه.

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وأشاد المواطنون بيقظة وبراعة قوات الدفاع الجوي في الذود عن حياض السعودية في جميع الأوقات وفي كافة المناطق ويتوهم الحوثيون أن الدفاعات الجوية السعودية قد تتراخي أو يصيبها الملل من كثرة المقذوفات التي يتم اعتراضها في سماء المملكة.

وتسابق المواطنون عبر تويتر في الإشادة بأداء الدفاعات الجوية السعودية حيث قال الكاتب محمد الحطيم: “صباح الأمن والأمان والحفظ من الرحمن صباحُنا فخر بـ قوات الدفاع الجوي درع الوطن في كل زمان ومكان شكرًا للعيون الساهرة على أمن هذا البلد”. بينما غرد العويهان الوابلي قائلًا: “بفضل الله أولًا ثم بفضل القادة والجنود البواسل والعيون الساهرة ينام الشعب السعودي آمنًا مطمئنًا“.

عنوان الأمن والأمان:

وقال مواطن آخر: ”فوق كل أرض وتحت كل سماء.. رجال قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي درع للوطن.” أما محمد الشايع فعلق بالقول: “دائمًا في الموعد، مهما خطط شياطين الإنس لضرب بلادنا، فبفضل الله وطننا برجال أمنه قوي، اليوم أبطل رجال الدفاع الجوي صواريخ باليستية، وطائرات مفخخة من أعداء التنمية في اليمن الحوثيين وحلفائهم مجرمي الحرب وأعداء الإنسانية إيران.. حفظ الله لنا وطننا وأمننا واستقرارنا”.

وتفاعل مواطن مع نجاحات قوات الدفاع الجوي السعودي بالقول: “آمنون مطمئنون بحمد الله وبحفظ الله ثم ببسالة رجال سلمان ومحمد في قوات الدفاع الجوي وما وفروه من مظلة حماية دفاعات جوية ولله الحمد، فاللهم احفظ هذه البلاد وشعبها وقيادتها ومن يقيم معنا على أرضها إنك سميع مجيب”.

أما عبدالرحمن بن شويل فقال: “غباء إيران وصفاقة الحوثي: كم من صاروخ إيراني وطائرة مسيرة أطلقها الحوثي ولم يصل شيء منها إلى هدفه لأسباب: فضل الله جل وعلا ثم جاهزية قوات الدفاع الجوي رداءة هذه الصواريخ وجهل الحوثي سيبقى الحوثي يبحث عن نصر إعلامي مزيف فقط من خلال إطلاقه لهذه الصواريخ نسأل الله أن يرد كيدهم”.

ويمكن الاطلاع على تقرير أبطال الدفاع الجوي عبر الرابط التالي هنا.

في سياق آخر توالت ردود أفعال عالمية وترحيب دولي بعد إعلان التحالف العربي بقيادة المملكة، استجابة الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلب وقف إطلاق النار الشامل وعقد اجتماع في العاصمة السعودية للتنفيذ العاجل لاتفاق الرياض.

وأعلن التحالف ترحيبه باستجابة الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي لطلبه بوقف إطلاق النار الشامل ووقف التصعيد وعقد اجتماع بـ المملكة للمضي قدمًا في تنفيذ اتفاق الرياض ويعتبرها خطوة إيجابية في الطريق الصحيح.

ويمكن الاطلاع على نص الخبر عبر الرابط هنا

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