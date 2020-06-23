1826 حالة جديدة بفيروس كورونا في العراق و84 وفاة

2020-06-23

متابعات الخليج 365 - متابعة

سجل العراق اليوم 1826 إصابة جديدة بكورونا في عموم البلاد، وبلغ عدد الحالات التي توفيت 84 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العراقية، اليوم الثلاثاء، أنه “تم فحص (10672) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (465988)”.

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وأضافت الوزارة أن مختبراتها سجّلت هذا اليوم (1826) إصابة في العراق، وكشفت الوزارة، أن المجموع العام للإصابات في عموم العراق 34502، من بينها 15753 حالة شفاء و1251 حالة وفاة.

وقد وافقت الصين على إجراء اختبارات على البشر للقاح مرشح لفيروس كورونا طورته وحدة شونغ تشينغ جيفي للمنتجات البيولوجية.

وقالت شركة جيلياد ساينسز: إنها تتوقع أن تتمكن من توريد كميات كافية من دوائها المضاد للفيروسات ريمديسيفير بنهاية العام لعلاج أكثر من مليوني مريض من المصابين بمرض كوفيد-19.

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