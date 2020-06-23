- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم طيران الإمارات يخطط لزيادة وجهاته إلى 50 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طيران الإمارات يخطط لزيادة وجهاته إلى 50
زيادة كبيرة في أعداد الحجوزات
متابعات الخليج 365 - دبي
تخطط ناقلة طيران الإمارات لزيادة عدد وجهاتها إلى 50 وجهة خلال شهر يوليو المقبل، حيث سيتم إضافة عشر وجهات جديدة لشبكة رحلات الركاب بشكل دوري بحسب حجم الطلب، وسيتم فتح المزيد من الوجهات في ألمانيا وبريطانيا خلال أيام نتيجة لارتفاع الطلب على هذه الوجهات.
وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات خلال لقاء صحفي افتراضي مع وسائل الإعلام المحلية عقد اليوم: إنه منذ صدور قرار السماح بسفر المواطنين والمقيمين الذي دخل حيز التنفيذ اليوم، بالإضافة إلى السماح باستقبال الزوار ابتداءً من 7 يوليو شهدت الناقلة زيادة كبيرة في أعداد الحجوزات وطلبات العودة للمقيمين في الخارج، كما أن هناك زيادة في الحجوزات المستقبلية الأمر الذي سيساهم في تشغيل رحلات إلى وجهات جديدة وقيام شركات الطيران أخرى بتشغيل رحلات إلى الإمارات.
وأوضح، أن عدد الطائرات التي يتم استخدامها حاليًّا يصل إلى 50 طائرة، ومن المتوقع أن يكون هناك زيادة تدريجية في دخول الطائرات إلى الخدمة، لافتًا إلى أن تأثير الأوضاع الراهنة على مستقبل الطلبيات سابق لأوانه؛ لأن الطلبيات من المفترض تسلمها ابتداء من 2023، أما الطلبيات الحالية فهناك تأخير من الشركة المصنعة والمحادثات مستمرة معها.
تابع جديد أخبار فيروس كورونا covid19
تواصل معنا على
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طيران الإمارات يخطط لزيادة وجهاته إلى 50 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.