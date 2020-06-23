شكرا لمتابعة خبر عن العثور على مفقود "الحقني بموت عطش" متوفى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

كشفت مصادر عن العثور على مفقود قلوة صاحب مقولة "الحقني بموت عطش"، متوفى على بعد 3 كيلو متر من موقع توقف مركبته.

وبدأت الجهات الأمنية، في اتخاذ إجراءاتها لكشف أسباب وملابسات الوفاة.

وكان أسرة المفقود، قد أكدوا أنه فقد يوم السبت الماضي، وكان آخر اتصال له مع شقيقه يقول فيه "الحقني بموت عطش"، ثم انقطع الاتصال.