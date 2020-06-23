شكرا لمتابعة خبر عن الأمراض المزمنة الأكثر تأثرًا بمضاعفات فيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حمود العنزي (صدى):

أوضحت وزارة الصحة، الأمراض المزمنة التي تتأثر أكثر من غيرها بمضاعفات فيروس كورونا، مؤكدة أن المصابون بالأمراض المزمنة من أشد الفئات تأثرًا بالفيروس.

وتتضمن الأمراض المزمنة: " مرضى الكلى، السرطان، الأمراض المناعية، السكري، الضغط، مرض القلب والأوعية الدموية، الأمراض الصدية التنفسية " .

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ فيما سجلت مدينة جدة أعلى إصابة في الحالات الجديدة بـ 393 إصابة.