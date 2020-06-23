شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. "العسيري" باكيًا : "لم أتسلم الراتب منذ 3 أشهر " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

نشر رجل أمن يُدعى عبدالعزيز العسيري والذي يعمل بأحد شركات الأمن، مقطع فيديو يشكو فيه عدم تسلُّمه راتبه منذ ٣ أشهر.

وأكد أن تواصل مع مدير الشركة، فردّ الأخير بأنه سيعطيه سُلفة 100 ريال، متسائلًا: " هل يرضيكم هذا؟ "، مشيرًا إلى أن لديه أقساط وعائلة وما خُفي كان أعظم.

وبكى العسيري، خلال مقطع الفيديو، مؤكدًا أنه يريد أن يعيش مثل بقية الناس، مناشدًا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين "حفظهما الله" بحل هذه المشكلة.