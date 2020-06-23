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الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): تناقلت أنباء عن تحسين المستويات لبعض المعلمين والمعلمات ممن تم تعيينهم على مستويات أقل. تناقلت أنباء عن تحسين المستويات لبعض المعلمين والمعلمات ممن تم تعيينهم على مستويات أقل. ويشار إلى أنه يمكن معرفة ذلك عبر حساب المعلم/ة في نظام فارس من خلال طباعة تعريف بالراتب.

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