شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. نصائح تمكنك من المحافظة على "الركبة" مع تقدم السن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):قدم الدكتور طلال بخش، استشاري طب وجراحة العظام، نصائح تساعد في المحافظة على الركبة مع تقدم السن.
وأوضح، في مقطع فيديو، أنواع الجلسات التى قد تؤثر على المدى البعيد بالسلب على الركبة، مضيفا أن ثني الركبة في حد ذاتها رياضة.
ونصح الذي يصلي بالصلاة بشكل عادي، وفي حال الإنتهاء من الصلاة عليه أما بالجلوس على الكرسي، أو يجلس متربعًا، وذلك من أجل منع أى ضغط على الركبة.
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