شكرا لمتابعة خبر عن هل مريض القلب يتشافى من «كورونا».. استشاري يوضح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، عن مدى تتضرر مرضى القلب المصابين بكورونا. كشف استشاري أمراض القلب الدكتور خالد النمر، اليوم الثلاثاء، عن مدى تتضرر مرضى القلب المصابين بكورونا. وورد سؤال لـ "النمر" عبر "تويتر" يقول: "دكتور تكفى طمني هل مريض القلب يتشافى من كورونا اذا اصيب ؟". وأضاف: " نعم...ونسبة شفائهم عاليه في عموم الحالات..فتفاءل بالخير".

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