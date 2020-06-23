شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مواطن يرسم جدارية على واجهة منزله للتوعية بإجراءات مواجهة كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

استخدم مواطن في مكة المكرمة واجهة منزله كوسيلة لتوعية المجتمع بالاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا الجديد.

وأوضح المواطن، خلال حديثه لقناة العربية، أنه كان يرغب في تقديم المساعدة لمواجهة جائحة كورونا، مضيفا أنه وجد أن موقع منزله يمكن أن يساعده في تحقيق هذه الرغبة.

وأضاف أن موقع منزله استراتيجي وفي نفس الوقت يقع في منطقة تتواجد فيها الكثير من العمالة، لذلك فكر في رسم جدارية للتوعية بالاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، وتم رسمها في 7 أيام على مساحة تجاوزت 15 مترًا.