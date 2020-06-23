شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. قصر لينة الملكي برفحاء أحد قصور الملك عبدالعزيز والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى): يُعد القصر الملكي في لينه بمحافظة رفحاء أحد قصور الملك عبدالعزيز "رحمه الله" في أطراف المملكة لمتابعة شؤون المواطنين وإدارة حركة التنمية في المنطقة وتحقيق السيادة الوطنية. يُعد القصر الملكي في لينه بمحافظة رفحاء أحد قصور الملك عبدالعزيز "رحمه الله" في أطراف المملكة لمتابعة شؤون المواطنين وإدارة حركة التنمية في المنطقة وتحقيق السيادة الوطنية. ونشرت دارة الملك عبدالعزيز، مقطع فيديو توثيقي للقصر، الذي أوضح أنه بُني عام 1354 هـ عقب توحيد المملكة، وتبلغ مساحته 1000 متر مربع، كما يضم في كل ركن من أركانه الأربعة برجًا دائريًا، وتتوسطه بوابة كبيرة مصنوعة من الخشب.

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