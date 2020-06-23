شكرا لمتابعة خبر عن فيديو نادر لمصنع سينالكو ليمونالكو في الملز يظهر فيه الملك سعود والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

ظهر الملك سعود --رحمه الله- في فيديو نادر يعود لعام 1380 هـ أي قبل 60 عامًا وهو في قصره بالناصرية.

وجمع الفيديو عدد من المشاهد التي رصدت مصنع سينالكو ليمونالكو للمرطبات في شارع الفرزدق الملز ومستشفى الملك عبدالعزيز و شارع البطحاء وشارع الوزير وشارع الجامعة وميدان وزارة التجارة.