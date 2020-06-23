شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان: قراءة سورة البقرة يوميًا بقصد طلب الرزق أو الزواج لا أصل له والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):علّق الشيخ سعد الخثلان، على من يقرأون سورة البقرة يومياً بقصد طلب الرزق أو الزواج أو الحمل أو شفاء ونحو ذلك.
وقال "الخثلان": " بعض الناس يقرأوها باعتقادات معينة وهو لا أصل لها، وخير من ذلك أن يقرأ القرآن الكريم كاملًا ".
وأضاف: " اجعل لك وردًا كل يوم، وحافظ على هذا الوِرد ولا تنقص منه وإنما تزيد عليه " .
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