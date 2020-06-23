شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخثلان: قراءة سورة البقرة يوميًا بقصد طلب الرزق أو الزواج لا أصل له والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

علّق الشيخ سعد الخثلان، على من يقرأون سورة البقرة يومياً بقصد طلب الرزق أو الزواج أو الحمل أو شفاء ونحو ذلك.

وقال "الخثلان": " بعض الناس يقرأوها باعتقادات معينة وهو لا أصل لها، وخير من ذلك أن يقرأ القرآن الكريم كاملًا ".

وأضاف: " اجعل لك وردًا كل يوم، وحافظ على هذا الوِرد ولا تنقص منه وإنما تزيد عليه " .