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صور نادرة للملك سعود بلباس الإحرام

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الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أظهرت صور نادرة الملك سعود رحمه الله، خارجا من منزله محرما ، بلباس الإحرام ، ووصوله إلى المسجد الحرام في مكة المكرمة.

وظهر الملك بصحبته الأمير فيصل بن تركي (الأول ) ، وابنائه الأمراء ثامر ومنصور وبدر ، واستقبال محمد بن لادن له مع الشيخ عبدالملك آل الشيخ ، لأداء العمرة ويرى وهو يغادر الكعبة المشرفة بعد غسلها.

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