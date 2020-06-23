شكرا لمتابعة خبر عن مختص في الشأن اليمني يكشف أسباب هجوم الحوثي ضد المملكة (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

قال بدر القحطاني الصحفي المتخصص في الشأن اليمني، أن هناك عدة أسباب دفعت الحوثيين للهجوم على المملكة.

وأوضح أن من بين تلك الأسباب وجود توجه قوي للعود إلى مسار اتفاق الرياض الصحيح وتطبيقه ووقف التصعيد، بالإضافة إلى الإصابات بفيرةس كورونا في اليمن التي يتكتم عليها المليشيات الإرهابية ودعلتهم في موقف صعب.

وأكد على أن هذا الهجوم يأتي بسبب ضعف موقف المليشيات الإرهابية في الوقت الحالي.