شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. حكم تعليق التمائم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح فضيلة الشيخ عبدالسلام السليمان، عضو هيئة كبار العلماء حكم تعليق التمائم.

وكانت إحدى متابعات برنامج فتاوى المذاع على قتاة السعودية قد ذكرت أنها لم تحمل منذ 10 سنوات، وشخص ما أعطاها مغلف لا تدري عنه شئ لكي تعلقه، متسائلة عما اذا كان يجوز لها تعليق هذا المغلف أم يتم اعتباره من التمائم والشرك بالله.

وأجاب الشيخ بأن المغلف يعتبر من نوع التمائم، ولا يجوز تعليقها، مضيفا أن الرسول صلي الله عليه وسلم قال :"من علق تميمة فقد أشرك".