شكرا لمتابعة خبر عن الجوازات: لن يُسمح بعودة المقيمين إلى المملكة حاليًا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة إلا بعد انتهاء جائحة أكدت المديرية العامة للجوازات، أنه لن يسمح بعودة المقيمين إلى المملكة إلا بعد انتهاء جائحة كورونا يأتي ذلك بالتزامن مع رفع حظر التجول، وعودة الحياة الطبيعية بحذر، فيما لا يزال يتم تسجيل حالات إصابة بالفيروس.

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