- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن عرفات بمكة المكرمة تسجل اليوم أعلى حرارة في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):أكد عبدالعزيز الحصيني، باحث في الطقس والمناخ، أن أعلى حرارة سجلت في العالم ظهر اليوم، الثلاثاء، في عرفات بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضح أن درجة الحرارة وصلت في عرفات إلى 47.6 درجة مئوية، فيما حلت ينبع في المركز الثالث بدرجة حرارة 46.4.
وأضاف أن مطار الملك عبدالعزيز جدة سجل 45.2 درجة مئوية ليحل بذلك في المركز 12 على مستوى العالم.
كانت هذه تفاصيل خبر عرفات بمكة المكرمة تسجل اليوم أعلى حرارة في العالم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.