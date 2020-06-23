شكرا لمتابعة خبر عن عرفات بمكة المكرمة تسجل اليوم أعلى حرارة في العالم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أكد عبدالعزيز الحصيني، باحث في الطقس والمناخ، أن أعلى حرارة سجلت في العالم ظهر اليوم، الثلاثاء، في عرفات بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضح أن درجة الحرارة وصلت في عرفات إلى 47.6 درجة مئوية، فيما حلت ينبع في المركز الثالث بدرجة حرارة 46.4.

وأضاف أن مطار الملك عبدالعزيز جدة سجل 45.2 درجة مئوية ليحل بذلك في المركز 12 على مستوى العالم.