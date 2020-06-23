شكرا لمتابعة خبر عن استمرار الأتربة على 3 مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقتي الرياض والقصيم وحائل، يفيد باستمرار الأتربة المثارة. أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقتي الرياض والقصيم وحائل، يفيد باستمرار الأتربة المثارة. وأكدت الهيئة أن حالة الطقس ستكون مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، حتى العاشرة مساء اليوم الثلاثاء.

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