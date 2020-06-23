شكرا لمتابعة خبر عن متحدث الصحة: لا نوصي بعمل الفحص السريع بالمتعلق بالأمصال (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوصى الدكتور محمد العبدالعالي، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، بعدم عمل الفحص السريع المتعلق بالأمصال والأجسام المضادة.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الخاص بفيروس كورونا، أن تطبيق تباعد سيكون متاحًا لجميع المستخدمين قريبًا، مشددًا أنه سيتم تفعيل أي إجراء متى ى ما دعت الحاجة لذلك.

وأعلن اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 3139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19 توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة؛ فيما سجلت مدينة جدة أعلى إصابة في الحالات الجديدة بـ 393 إصابة.