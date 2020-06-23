الصحة: عقوبات قاسية لمخالفي الاشتراطات الصحية بأقسام الطوارئ

شددت وزارة الصحة، على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية في أقسام الطوارئ؛ حرصًا على سلامة المرضى، مُشيرة إلى أن عقوبات المخالفين تصل إلى السجن ٦ أشهر وغرامة ١٠٠ ألف ريال، وإلغاء ترخيص الممارس.

ووفق الحساب الرسمي للوزارة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تتمثل المخالفات بأقسام الطوارئ، بقصور في تطبيق مكافحة العدوى وعدم توافر الحد الأدنى من الكوادر، أو عدم وجود تراخيص للممارس أو المؤسسة أو تكون منتهية.

ومن ضمن المخالفات، عدم وجود غرفة عزل في المستشفى ونقص في توافر الأدوية الإسعافية والتجهيزات، وكذلك عدم وجود سيارة إسعاف مناسبة.

وطالبت الوزارة، كل من يشهد مخالفة بالاتصال على رقم 937.