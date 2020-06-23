تدخل جراحي ناجح ينهي معاناة مريضة بحفر الباطن

‏أنهى فريق طبي بقسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك خالد العام بحفر الباطن، معاناة مريضة عانت آلامًا شديدة بالرقبة والأطراف العليا.

وتعرضت المريضة، إلى تنمل تسبب في عدم قدرتها على استعمال أطرافها بشكل طبيعي، وبعد إجراء كافة الفحوصات المخبرية والإشعاعية تبين وجود انزلاقين غضروفيين بين الفقرات الرابعة والخامسة، والخامسة والسادسة.

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وقرر الطبيب المعالج إجراء تدخل اجراحي، بعملية تضمنت دمج وتثبيت الفقرات بواسطة دعامات وشرائح وتكللت بالنجاح؛ حيث عادت المريضة للتحكم بالأطراف المتضررة، وغادرت بعد ذلك المستشفى وهي بصحة جيدة.

تجدر الإشارة إلى أن برنامج التحول الوطني، يهدف إلى الارتقاء بالرعاية الصحية في المملكة، وذلك من خلال إعادة هيكلة القطاع الصحي؛ ليحقق تطلعات المواطنين، بالوقاية من الأمراض عبر تطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة المعني بالوقاية من الأمراض قبل وقوعها وتحسين الوصول للخدمات الصحية بضمان التغطية الأمثل والارتقاء الشامل بجودة الخدمات المقدمة.

ويستهدف البرنامج أيضًا، تقديم خدمات صحية إلكترونية بالحلول الرقيمة ورفع مستوى الخدمات الصحية باتخاذ ما يلزم من خطوات عملية للتركيز على رضا المستفيدين من المواطنين والمواطنات، واتباع أفضل المعايير الدولية في المجال الصحي، ومن خلال كوادر وأطقم طبية مؤهلة على أعلى مستوى يمكنها تقديم خدمات تحقق أهداف البرنامج بشكل أفضل.