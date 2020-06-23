«التعليم» ترشِّح نهائيًا 10325 مواطنًا ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية

أوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم، مبارك العصيمي، أن وزارة التعليم وبالعمل مع وزارة الخدمة المدنية تم الترشيح النهائي لـ (10325) مواطنًا ومواطنةً لشغل الوظائف التعليمية للرجال والنساء والتي جرى الإعلان عنها في شهر رمضان 1440هـ.

وأشار العصيمي، في بيان للوزارة عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن ذلك تم بعد إجراء المفاضلة النهائية عبر البوابة الإلكترونية لمنصة التوظيف الإلكتروني جدارة، وفق عناصر اشتملت على نقاط المفاضلة بحدها الأعلى والبالغة 100 نقطة موزعة على درجة المؤهل العلمي بواقع 40 نقطة، ودرجة كفايات المعلمين بواقع (40) نقطة، إضافة إلى نقطتين عن كل سنة أقدمية وبحد أقصى عشر سنوات بـ20 نقطة.

وطالب المتحدث الرسمي المرشحين بسرعة حجز موعد المقابلة عبر النظام؛ حيث إن المقابلة أحد متطلبات التعيين على الوظائف التعليمية.

وأشار إلى أن عدد الوظائف المتبقية والبالغ عددها (131) وظيفة، ستتم إعادة الإعلان عنها لاحقًا لشغلها بمن تنطبق عليهم شروط شغل الوظائف التعليمية وفق دليل التخصصات التعليمية.

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وهنأ المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم المرشحين على الوظائف التعليمية متمنيًا لهم مزيدًا من التوفيق وأن يسهموا في إثراء العملية التعليمية.

وللاطلاع على أسماء المرشحين

الرجال

النساء