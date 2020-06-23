طقس الإثنين.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

مع فرصة لتكوُّن الضباب على 4 مواقع
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين: إن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي "الشرقية وجازان".
وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: "القصيم، الرياض، نجران" والأجزاء الشرقية من المرتفعات.
وأضافت الهيئة، أن هناك احتمالية لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وكذلك على شمال وشرق المملكة.
ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40/ساعة، مع ارتفاع للموج من متر إلى مترين، وموج متوسط إلى مائج.
أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج من متر إلى مترين، وموج من متوسط إلى مائج.
وسجلت "جازان، القنفذة" أعلى درجة حرارة وصلت لـ30 درجة، فيما شهدت طريف أدنى درجة حرارة 1 مئوية.
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