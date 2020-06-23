طقس الإثنين.. أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة على عدة مناطق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها لطقس غد الإثنين: إن هناك توقعات بهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على منطقتي "الشرقية وجازان".

وأشارت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، إلى نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على مناطق: "القصيم، الرياض، نجران" والأجزاء الشرقية من المرتفعات.

وأضافت الهيئة، أن هناك احتمالية لتكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية وكذلك على شمال وشرق المملكة.

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ويشهد البحر الأحمر رياحًا سطحية، شمالية إلى شمالية غربية على الجزء الأوسط والشمالي وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-40/ساعة، مع ارتفاع للموج من متر إلى مترين، وموج متوسط إلى مائج.

أما الخليج العربي، فيشهد رياحًا سطحية شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-40 كم/ساعة، مع ارتفاع للموج من متر إلى مترين، وموج من متوسط إلى مائج.

وسجلت "جازان، القنفذة" أعلى درجة حرارة وصلت لـ30 درجة، فيما شهدت طريف أدنى درجة حرارة 1 مئوية.